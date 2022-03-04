Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA koronavirüs tablosu | 4 Mart 2022 vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığınca son 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) tablosu açıklandı. Peki, Türkiye'de 4 Mart 2022 günü kaç kişi Covid-19'dan vefat etti? Vaka rakamlarında son durum ne? Detaylar haberimizde...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı web sitesi üzerinden 4 Mart 2022 Cuma gününe ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.
Buna göre, son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 63 bin 311 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 943 bin 346 doza yükseldi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (4 MART 2022)
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 VERİLERİ (3 MART 2022)
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