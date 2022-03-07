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ABD'den yeni iddia! Savaşın gidişatını yakından etkileyecek! Sahaya iniyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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ABD’den yeni iddia! Savaşın gidişatını yakından etkileyecek! Sahaya iniyorlar

Dünyanın dehşetle takip ettiği Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD'den gelen bir iddia, savaşın gidişatını yakından etkileyecek. Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

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