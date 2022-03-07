ABD’den yeni iddia! Savaşın gidişatını yakından etkileyecek! Sahaya iniyorlar

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.