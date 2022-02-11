İspanya'da akaryakıt krizi! Rekor seviyelere ulaştı
Son dakika dünya haberleri... İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 euroya ulaştı. Motorinin litre fiyatı ise 1,46 euroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.
Ülkede geçen yıl eylülde 1,52 euro olan benzinin litre fiyatı, geçen hafta 1,53 euroya ulaşmıştı. Geçen iki haftada sürekli artan fiyatlar bugün itibarıyla 1,58 euroya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise 1,46 euroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.
Avrupa'da petrol fiyatlarında referans olarak alınan Brent tipi ham petrolün varilin güncel fiyatları, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası hızla artan talep karşısında üretimin yetersiz kalması nedeniyle 90 doların üzerine tırmandı.
Rafine petrol ürünlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden olan bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oluyor.
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