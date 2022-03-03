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Tüm zamanların en yüksek seviyesi! İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Tüm zamanların en yüksek seviyesi! İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

İngiltere'de akaryakıt fiyatları, Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan İngiltere'de ocak ayında yüzde 5,5 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonun, yıl içinde yüzde 7 seviyesini aşması bekleniyor.

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