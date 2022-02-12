Dünya genelinde yüksek akaryakıt krizi! Belçika’da son 10 yılın en büyük rakamına ulaşıldı

Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, bugünden itibaren 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 1,799 avroya çıktı. 98 oktan E5 benzinin litresi 1,908 avroya, B7 motorinin litresi de 1,838 avroya yükseldi.