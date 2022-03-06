Son dakika: Ukrayna’daki savaşta yeni gelişme: Mariupol kentinde...

Açıklamada, Mariupol'de "insani acıların yıkıcı sahneleri arasında", bugün tahmini 200 bin sivilin şehirden tahliye edilmesine yönelik girişimlerin durma noktasına geldiği uyarısı yapıldı.

"Dün ve bugün başarısız olan girişimler, çatışan taraflar (Rusya-Ukrayna) arasında ayrıntılı ve işleyen bir anlaşmanın olmadığının altını çiziyor." denilen açıklamada, "ICRC'nin taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının veya onun uygulanmasının hiçbir şekilde garantörü olmadığı ve olamayacağı" vurgulandı.