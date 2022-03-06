Son dakika: Ukrayna'daki savaşta yeni gelişme: Mariupol kentinde...
Son dakika... Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyelerinin durdurulduğunu bildirdi
Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin durdurulduğunu açıklamıştı.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "Mariupol'den sivillerin güvenli geçiş ikinci günde de durduruldu; ICRC, tarafları (sivillerin tahliyesi için) belirli şartlarda anlaşmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mariupol'de "insani acıların yıkıcı sahneleri arasında", bugün tahmini 200 bin sivilin şehirden tahliye edilmesine yönelik girişimlerin durma noktasına geldiği uyarısı yapıldı.
"Dün ve bugün başarısız olan girişimler, çatışan taraflar (Rusya-Ukrayna) arasında ayrıntılı ve işleyen bir anlaşmanın olmadığının altını çiziyor." denilen açıklamada, "ICRC'nin taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının veya onun uygulanmasının hiçbir şekilde garantörü olmadığı ve olamayacağı" vurgulandı.
Açıklamada, Kızılhaç'ın tarafsız bir insani yardım kuruluşu olarak, sivillerin güvenli geçişi konusunda taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırdığı belirtildi.
MARİUPOL'DE SİVİLLERİN TAHLİYESİNİN BUGÜN BAŞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Ukrayna'nın Mariupol Şehir Valiliği, bugün insani yardım koridoru üzerinden kentten sivilleri tahliye etmeye başlayacaklarını duyurmuştu.
Valiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, 6 Mart'ta 10.00-21.00 saatleri arasında bölgede ateşkes rejiminin uygulanacağı belirtilmişti.
Açıklamada, "Bugün saat 12.00'den itibaren kentte sivil nüfusun tahliyesi başlıyor. İnsani yardım koridoru olarak Mariupol, Portovskoe, Manguş, Respublika, Rozovka, Bilmak, Pologi, Orehov ve Zaporojiye güzergahı seçildi." ifadeleri kullanılmıştı.
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