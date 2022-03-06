Avrupa 155 milyar metreküp gaz ithal etmişti! Peki hangi ülke Rusya'dan ne kadar doğal gaz kullanıyor?
Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününe girerken Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına Kremlin'den gaz kozuyla yanıt verileceği iddia edildi. Peki hangi ülke Rusya'dan ne kadar gaz kullanıyor? İşte haberin detayları...
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da enerji arz güvenliğine yönelik endişeler artarken, doğalgaz fiyatları da megavatsaat başına 199 euroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Fiyatlar son bir yılda yaklaşık 10 kat artış gösterdi.
TOPLAM GAZ İTHALATININ YÜZDE 45'İNİ OLUŞTURUYOR
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre, Avrupa geçen yılı yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki en düşük seviyeleri görerek geçirdi.
ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DÜŞÜK
2021 yılında Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı kontrat seviyesinde devam etmesine rağmen önceki yıllara göre düşük seyretti.
Geçen yıl toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 40'ını Rusya'dan sağlayan Avrupa'da ülkelerin Rus gazına bağımlılığı ise değişkenlik gösteriyor.
HANGİ AVRUPA ÜLKESİ RUSYA'DAN NE KADAR GAZ ALIYOR?
Finlandiya, Estonya, Makedonya ve Bulgaristan doğalgaz ithalatının tamamını Rusya'dan yaparken, Letonya doğalgaz ithalatının yüzde 97'sini, Sırbistan yüzde 88'ini, Slovakya yüzde 86'sını, Polonya yüzde 81'ini, Avusturya yüzde 80'ini, Slovenya yüzde 79'unu ve Macaristan yüzde 78'ini bu ülkeden gerçekleştirdi.
Rusya'nın, Litvanya'nın doğalgaz ithalatındaki payı yüzde 69, Almanya'nın dış alımındaki payı yüzde 54 oldu. Bu oranlar, Çek Cumhuriyeti için yüzde 53, İsviçre için yüzde 44, Danimarka için yüzde 35, İtalya için yüzde 33, Hırvatistan ve Romanya için de yüzde 28 oldu.
Yunanistan gaz ithalatının yüzde 19'unu, Fransa yüzde 8'ini, Hollanda yüzde 5'ini ve Belçika yüzde 3'ünü Rusya'dan yaptı.
UKRAYNA NE KADAR ALDI?
Ukrayna'nın gaz ithalatının yüzde 43'ü de Rusya'dan gerçekleştirildi.
Rusya'dan gaz ithalatı düşük olan ülkelerde, Norveç, Kuzey Afrika ve spot piyasalardan yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki Moskova'ya bağımlılığın düşük olmasında rol oynadı.
AVRUPA'NIN DOĞALGAZ DEPOLARININ KAPASİTESİ YETERLİ AMA...
Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğini sağlayabilmek için kıtada talebin zirve yaptığı kış dönemine kadar depoları doldurmak, AB'nin en kritik önceliklerinden biri haline geldi.
Bruegel'in hesaplamasına göre, Avrupa'nın kışa girerken doğalgaz depolarını doldurmasının maliyeti en az 70 milyar euro olacak.
Uluslararası Finans Enstitüsüne göre, Avrupa'nın doğalgaz depolarının kapasitesi yeterli ama boru hatları doğudan batıya gaz akışı sağlayacak şekilde inşa edildiği için ters gaz akışı sağlanamamasından dolayı teknik kısıtlar yaşanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
- Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?
- AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 açık lise sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!