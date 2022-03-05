Son dakika: Zelenskiy ülkesine çağırdı! Binlerce yabancı asker Ukrayna’ya koştu: Günlüğü 2 bin dolar

Silent Professionals'tan bir yetkili, BBC'ye şunları söyledi: "Ukrayna halkı sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için özgürlük ve demokrasi için savaşıyor. İnsanlar bu mücadeleyi desteklemek isterse, bunu yapmaları için onları desteklerim." Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov'a göre, yabancı asker tugayına yaklaşık 200 Hırvat katıldı.

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