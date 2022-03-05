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Son dakika: Zelenskiy ülkesine çağırdı! Binlerce yabancı asker Ukrayna'ya koştu: Günlüğü 2 bin dolar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Son dakika: Zelenskiy ülkesine çağırdı! Binlerce yabancı asker Ukrayna’ya koştu: Günlüğü 2 bin dolar

Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşının 10. gününde, Kiev yönetiminden flaş bir adım geldi. Rus işgaline karşı direnmeyi sürdürmeyi plan ülke, kendisiyle beraber savaşacak kişiler için kesenin ağzını açtı. Silent Professionals adlı işe alım firması, günde 1.000-2.000 dolar arasında bir sözleşme artı ikramiye teklif ediyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, yabancı paralı askerlere yeni yabancı lejyonunun bir parçası olarak Rus birliklerine karşı savaşmaları için günde 2 bin dolar (28 bin TL) teklif ediliyor.

İngiltere, Avrupa ve ABD'de Rus işgali şiddetlenirken deneyimli askerlerin savaşa katılmasını isteyen internet reklamları görünmeye başladı. The Times'a göre, Silent Professionals adlı işe alım firması, günde 1.000-2.000 dolar arasında bir sözleşme artı ikramiye teklif ediyor.

16 BİN KİŞİ BAŞVURDU
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerini püskürtmeye yardım etmesi için yabancı askerleri çağırdı.

Ukraynalı yetkililer, vize şartlarının kaldırılmasının ardından 16 bin kadar askerin başvuru yaptığını iddia etti. Silent Professionals şunları söyledi: "İşveren ABD merkezli bir şirket. Hem erkek hem de kadın adaylar başvurabilir. Bu görev için yalnızca, Avrupa'nın bu bölgesinde en az 5 yıllık askeri deneyime sahip adaylar dikkate alınacaktır."

Silent Professionals'tan bir yetkili, BBC'ye şunları söyledi: "Ukrayna halkı sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için özgürlük ve demokrasi için savaşıyor. İnsanlar bu mücadeleyi desteklemek isterse, bunu yapmaları için onları desteklerim." Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov'a göre, yabancı asker tugayına yaklaşık 200 Hırvat katıldı.

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