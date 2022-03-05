ABD’den çifte standart! Lobici Rus iş adamı Alişer Usmanov’u yaptırımlardan muaf tuttular!
Son dakika haberine göre Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Batılı devletlerden Rusya’ya yönelik yaptırımlar açıklanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. Hazine Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün sessiz sedasız yayınladığı yeni bir karara ile Alişer Usmanov’un yaptırım listesinden kaldırıldığı ortaya çıktı. Usmanov’a yönelik yeni kararın, yürütülen lobicilik faaliyetleri sonucunda verildiği düşünülürken yayınlanan yeni karar ABD’nin savaş politikalarında izlediği ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.
YAPTIRIMLAR RAFA KALDIRILDI
Çok sayıda Rus eliti ve aile üyelerine yaptırım uygulanarak, bu kişilerin belirli mülklerine bloke konularak ve Rus istihbaratının dezenformasyon kaynakları yaptırım listesine alınarak Rusya'nın üzerindeki baskının artırılmasının amaçlandığı yaptırım kararlarında yeni bir gelişme yaşandı.
ABD Hazine Bakanlığı, 3 Rus oligarka yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Hazine Bakanlığı'nın Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine alındığını bildirmesinin ardından yaşanan gelişme büyük yankı uyandırdı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın, Rus oligarklara ilişkin verdiği yaptırım kararının ardından yayınladıkları yeni bir düzenlemeyle Alişer Usmanov'u yaptırımlardan muaf tuttuğu ortaya çıktı.
LOBİCİLİK KAZANDI
Hazine Bakanlığı tarafından 3 Mart tarihinde yayınlanan düzenlemede, Usmanov'un şirketlerinin neredeyse tümüyle yaptırımlardan muaf tutulması kararı verildi.
Usmanov'un şirketlerinin ticari işlemlerine devam etme yetkisinin verildiği karar, Hazine Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı. Usmanov'a yönelik kararın, Rus işadamının yürrüttüğü lobicilik faaliyetleri sonucunda verildiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.
Rus kaynaklı Businness FM platformunda, yaptırımların kaldırılmanın arka planındaki nedenler değerlendirildi. Platforma açıklamalarda bulunan uzmanlardan Aleksey Karpenko, Usmanov'un muafiyetinin ABD'li lobicilerle iyi ilişkiler kurması sayesinde gerçekleştiğini düşündüğünü aktardı. Lobicilerin Usmanov'un Kremlin karşıtı bir politika izlediğine ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü saldırılarla hiçbir ilgisinin olmadığı yönündeki ikna çabalarının bir sonucu olarak görülen karar, ABD ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz günlerde de başka bir skandal karar, İngiltere'den gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından 28 Şubat'ta Rusya'daki projelerden çekilme kararı alan Shell'in Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldığını açıklaması büyük bir skandal olarak değerlendirilmişti.
YATINA EL KONULMUŞTU
Alman makamlar, Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık (yaklaşık 8.4 milyar lira) yata el koymuştu. Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg Limanı'nda el koymuştu.
Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu. Haberlerde, Usmanov'un "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
- Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?
- AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 açık lise sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!