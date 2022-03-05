ABD’den çifte standart! Lobici Rus iş adamı Alişer Usmanov’u yaptırımlardan muaf tuttular!

LOBİCİLİK KAZANDI

Hazine Bakanlığı tarafından 3 Mart tarihinde yayınlanan düzenlemede, Usmanov'un şirketlerinin neredeyse tümüyle yaptırımlardan muaf tutulması kararı verildi.

Usmanov'un şirketlerinin ticari işlemlerine devam etme yetkisinin verildiği karar, Hazine Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı. Usmanov'a yönelik kararın, Rus işadamının yürrüttüğü lobicilik faaliyetleri sonucunda verildiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Rus kaynaklı Businness FM platformunda, yaptırımların kaldırılmanın arka planındaki nedenler değerlendirildi. Platforma açıklamalarda bulunan uzmanlardan Aleksey Karpenko, Usmanov'un muafiyetinin ABD'li lobicilerle iyi ilişkiler kurması sayesinde gerçekleştiğini düşündüğünü aktardı. Lobicilerin Usmanov'un Kremlin karşıtı bir politika izlediğine ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü saldırılarla hiçbir ilgisinin olmadığı yönündeki ikna çabalarının bir sonucu olarak görülen karar, ABD ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde de başka bir skandal karar, İngiltere'den gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından 28 Şubat'ta Rusya'daki projelerden çekilme kararı alan Shell'in Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldığını açıklaması büyük bir skandal olarak değerlendirilmişti.