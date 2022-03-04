SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'ne kim saldırdı? Dünya diken üstündeydi | Sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. gününde devam ederken gece saatlerinde Ukrayna'nın Enerhodar kentinde Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Avrupa'nın en büyüğü dünyanın da 10. sırasında bulunan santraldeki yangında sabotaj iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.
Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı ancak ilerleyen saatlerde itfaiyenin müdahalesi için izin verildi.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü açıklarken, Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu da Zaporijya Nükleer Santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
ZELENSKİY: RUS TANKLARI NÜKLEER ÜNİTELERİNİ VURUYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.
Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.
Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar." ifadelerini kullandı.
Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.
Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." diye konuştu.
RUSYA'DA SABOTAJ İDDİASI
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukraynalı radikal milliyetçilerin oluşturduğu sabotaj grubunun, Rusya'yı nükleer sızıntıya sebep olmakla suçlama amacıyla nükleer santrali hedef aldığını belirtti.
Konaşenkov, "Kiev rejiminin nükleer tesisteki provokasyonunun amacı, Rusya'yı radyoaktif sızıntı yaratmakla suçlamaktı. (Yangın çıkmasının hemen sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in nükleer sızıntı tehlikesi bulunduğunu açıklayıp Washington ve Londra ile görüşmeler yapmış olması da bunun bir provokasyon olduğuna ilişkin şüphe bırakmıyor" diyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, şöyle devam etti: "Bunların hepsi, Kiev rejiminin suç işleme niyetiyle hareket ettiğini ya da Zelenskiy'in yabancı paralı askerleri de içeren sabotajcı gruplar üstündeki kontrolünü tamamen yitirdiğini gösteriyor." dedi.
ZELENSKIY'DEN İDDİALAR SONRASI BİR AÇIKLAMA DAHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'dan gelen sabotaj iddiası sonrası tekrar bir açıklama daha yaptı. Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.
ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ, UKRAYNA'DAKİ ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR
Derlediği bilgilere göre, 1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dokuzuncu en büyük nükleer santrali olarak biliniyor. Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor. Ukrayna'daki toplam elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılayan santral, nükleer enerjiden elektrik üretiminde ise yüzde 50 paya sahip bulunuyor.
Başkent Kiev'in güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya Nükleer Santrali, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.
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