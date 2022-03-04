04 Mart 2022, Cuma
Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı
Kiev'e yakın noktalardan olan İrpin'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. Rus sabotajcılar dün bölgede güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilerlemesini durdurmak ve şehre girmeyi engellemek için köprüyü patlattı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgeden gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Giriş Tarihi: 04.03.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 12:31
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