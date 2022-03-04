Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

Kiev'e yakın noktalardan olan İrpin'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. Rus sabotajcılar dün bölgede güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilerlemesini durdurmak ve şehre girmeyi engellemek için köprüyü patlattı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgeden gelişmeleri canlı yayında aktardı.