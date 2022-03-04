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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

Kiev'e yakın noktalardan olan İrpin'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. Rus sabotajcılar dün bölgede güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilerlemesini durdurmak ve şehre girmeyi engellemek için köprüyü patlattı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgeden gelişmeleri canlı yayında aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 12:31
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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

Şu anda İrpin ve Bucha arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün patlatıldığı yerdeyiz. Burada Rus ordusunun engellenmesi için köprü havaya uçuruldu.

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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

İprin'den ileride yaşayanlar buradan yürüyerek bu noktaya geliyor ve İrpin ile Bucha'yı terk ediyor.

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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

Şu anda Kiev 4 bir yandan kuşatılmış durumda. Tahliyeler çok kolay gerçekleştirilemiyor.

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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

Bölgede peş peşe patlama sesleri yükseliyor. Çok şiddetli patlamalar yaşanıyor.

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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

Köprü havaya uçurulduğu zaman köprüde olan araç parçalanan yerler arasında kalmış durumda.