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Ukrayna'da nükleer santrale saldırı! Santralin yakınındaki Türk yaşananları anlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Ukrayna’da nükleer santrale saldırı! Santralin yakınındaki Türk yaşananları anlattı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, dün gece Rusya tarafından vurulan nükleer santrale 10 kilometre mesafede olduklarını söyledi. Durumun her geçen saat kötüye gittiğini belirten Tekin, "Bizlere santraldeki sızıntı nedeniyle gaz maskesi takmamızı ve şehirden olabildiğince uzağa gitmemiz söylendi" dedi.

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