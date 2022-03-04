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Son dakika: Pakistan'daki camide korkutan patlama! Onlarca ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Pakistan’daki camide korkutan patlama! Onlarca ölü var

Son dakika haberleri... Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

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