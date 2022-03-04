Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Rusya neden almak istedi?

Burası Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ve Ukrayna'ya elektrik sağlıyor. Rusya işte bunu da kontrol altına almak istiyor. Yani Rusya burayı hem kontrol edecek hem de kullanacak. Semboller, anlamlar ve güç gösterisi üzerinden giden bir Rusya var ortada. Burada Putin halkın yaptığı eyleme karşılık verdi."

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