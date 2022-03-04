Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Rusya neden almak istedi?
Rusya dün gece saatlerinde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirmek için harekat başlattı. Sabah saatlerinde de kontrolü ele aldığı bilgisi geldi. Peki Rusya burayı neden istedi? Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Özkaman değerlendirdi.
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Özkaman
"Nükleer santrale yapılan saldırı burayı işlevsiz bırakmak ya da radyoaktif maddenin dışarıya sızmasını sağlayıp Ukraynalılara zarar vermek değil. Böyle bir durumda Rusya işgal güçleri de zarar görür. Burada amaç kesinlikle orayı işlevsiz hale getirmek değil.
Birkaç gündür Ukraynalılar bu santralin önünde toplanıp Rusya'ya geçit vermeyeceğiz diye eylem yapıyor. Rusya buradan çok net mesaj verdi ve bu eylemlerin işe yaramayacağını gösterdi. Rusya bu saldırıyı yaparken ne kadar zayiat vereceğini planlayarak bunu yaptı.
Burayı hedef alan uçaklar çok hassas mekanizmalara sahip ve burayı özenle vuruyorlar. Yani binanın belli bir bölümünü vurmak istiyorsa bunu başaran bir teknolojiye sahipler. Rusya'nın burayı aldıktan sonra o santralin ürettiği elektriğe ihtiyacı var.
Burası Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ve Ukrayna'ya elektrik sağlıyor. Rusya işte bunu da kontrol altına almak istiyor. Yani Rusya burayı hem kontrol edecek hem de kullanacak. Semboller, anlamlar ve güç gösterisi üzerinden giden bir Rusya var ortada. Burada Putin halkın yaptığı eyleme karşılık verdi."
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