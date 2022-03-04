ABD’li profesör Mearsheimer’in 2015’teki ’Rusya-Ukrayna krizi’ açıklaması gündem oldu! ABD Ukrayna’yı kışkırtıyor

"DUVARA TOSLAYACAKLAR"

Ukrayna'nın barış yolu yerine ABD'nin kışkırtmalarına cevap vermesi sonucunda kendilerini hazin bir sonun beklediğini de ifade eden Mearsheimer, "Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte. Ancak Ukrayna halkının neredeyse tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve bunun yerine çetin bir politik mücadeleyi tercih etmektedirler. Biraz önce söylediğim gibi, eğer bizim dediğimiz şekilde ilerlerse ülkeleri duvara toslayacak. Bizim yaptığımız şey de bu sonu hızlandırmak." ifadelerine yer verdi.