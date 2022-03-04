ABD'li profesör Mearsheimer'in 2015'teki 'Rusya-Ukrayna krizi' açıklaması gündem oldu! ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'in 2015 yılındaki Rusya-Ukrayna krizine yönelik konuşması gündem oldu. ABD'nin krizi çözüme kavuşturmak yerine Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırttığını dile getiren Mearsheimer'in "Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacak" sözleri dikkat çekti.
Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girilirken, ABD'nin önemli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'in 2015 yılındaki konuşması gündem oldu.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni Mearsheimer'in açıklamasındaki "Burada olan şey, Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir. " sözleri dikkat çekti.
7 yıl önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile savaşa sürüklenmek yerine krizin çözülmesi gerektiğini belirten Mearsheimer, "Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacak. Benim savunduğum şey ise Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmek. Ekonomik olarak kalkındıracak ve Rusya-NATO arasındaki rekabetten çekip çıkarmak. Ukraynalılar için en iyi çözüm budur." şeklinde konuştu.
"BİZİM YAPTIĞIMIZ KIŞKIRTMAK"
ABD'nin Rusya-Ukrayna krizinde yanlış politika izlediğini dile getiren siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni Mearsheimer, "Bizim yaptığımız şey Ukraynalıları Rusya'ya karşı kışkırtmak ibaret. Ukrayna halkına, bir gün bizim Putin'i yeneceğimizi ve Ukrayna'yı Batı'nın bir parçası haline getireceğimiz yönünde umut vermekteyiz. Çünkü zamanın bizden yana olduğunu düşünüyoruz." dedi.
"DUVARA TOSLAYACAKLAR"
Ukrayna'nın barış yolu yerine ABD'nin kışkırtmalarına cevap vermesi sonucunda kendilerini hazin bir sonun beklediğini de ifade eden Mearsheimer, "Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte. Ancak Ukrayna halkının neredeyse tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve bunun yerine çetin bir politik mücadeleyi tercih etmektedirler. Biraz önce söylediğim gibi, eğer bizim dediğimiz şekilde ilerlerse ülkeleri duvara toslayacak. Bizim yaptığımız şey de bu sonu hızlandırmak." ifadelerine yer verdi.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni Mearsheimer açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
Yapmamız gerek en iyi şey Ukrayna'yı tarafsız hale getirmek. Bunu yapmak bizim de (ABD) işimize gelecektir. Rusya'nın da işine gelecektir. En önemlisi de Ukrayna'nın bu krizi çözmesiyle işi de kolaylaşacaktır.
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