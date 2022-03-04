Rusya - Ukrayna savaşında 9. gün! Avrupa'nın en büyüğü Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Savaşın 9. gününde gece saatlerinde başkent Kiev'de büyük bir patlama sesleri duyuldu. Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangın söndürüldü. Ukrayna'daki yangın sonrası İngiltere BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağrırıken, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya santral çevresinde ateşkes çağrısında bulundu. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 9. gününe girilirken, bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Bu arada Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de büyük bir patlama sesi duyuldu. Yetkililer, patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasınca şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
09.00 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangının söndürüldüğünü açıkladı.
08:52 RUSYA'DA YURT DIŞI MERKEZLİ BAZI HABER SİTELERİNE ERİŞİM ENGELLENDİ
Rusya'da, ABD merkezli Radyo Svoboda, İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusça ve merkezi Letonya'da bulunan Meduza'nın internet sitelerine erişim engellendi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) internet sitesinde yer alan ve kısıtlama uygulanan sitelerin bulunduğu liste güncellendi.
Buna göre, listeye Radyo Svoboda, BBC Rusça ve Meduza'nın internet siteleri eklenirken, Rusya'da söz konusu sitelere erişim engellendi.
05.57 İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
05.36 BİDEN'DAN RUSYA'YA ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ ÇEVRESİNDE "ATEŞKES" ÇAĞRISI
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.
Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.
05.31 ZELENSKİY: DÜNYADA SANTRAL VURAN TEK ÜLKE RUSYA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.
Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.
Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar." ifadelerini kullandı.
Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.
Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." diye konuştu.
05.10 RADYASYON SEVİYESİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI
Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.
Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.
Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, "Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı." ifadesine yer verildi.
05.02 ABD Başkanı Biden, Zelenskiy ile nükleer santral yangınını görüştü.
05.00 Rusya'nın Energodar kentindeki Zaporoji nükleer santralini ele geçirme saldırısı sırasında santralde yangın çıktı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.
04.29 Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, tesisteki 6 reaktörden 1'inin çıkan çatışmada isabet aldığını ve yangın çıktığını aktararak, "O reaktör tadilatta ve çalışmıyor ama içinde nükleer yakıt var" dedi.
NÜKLEER SANTRALDE YANGIN
03.48 Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.
Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.
Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.
Ancak yangının santralin tam olarak neresinde, hangi boyutta çıktığına ve akıbetine dair bir açıklama yapılmadı.
Rus tanklarının, dün akşam saatlerinde santralin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtilmişti.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci'nin öz geçmişi
- MEB 1.651 personel alımı yapılacak! MEB personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?
- Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...
- 3.000 bekçi alımı yapılacak! Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?
- Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Burdur'da okullar tatil olacak mı? Burdur Valiliği son dakika...
- Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?
- Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
- Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...
- Isparta ve Afyon'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Afyon ve Isparta'da okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
- 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Artvin, Rize, Sivas, Kars, Ardahan...