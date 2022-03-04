Büyük bir utanç! Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceğini açıkladığı 2 bin 700 Strela uçaksavar füzesinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu belirtildi. Ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığı tespit edildi. Çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile belirtildi.
Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.
"FEDERAL HÜKÜMET İÇİN BÜYÜK UTANÇ"
Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi.
Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi "Federal hükümet için büyük bir utanç" ifadeleri ile nitelendirildi.
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