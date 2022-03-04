Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 9. güne girildi. Ukrayna genelindeki bombardıman yoğun şekilde sürüyor. Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkente ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldi. Kentte gece boyunca siren sesleri duyuldu. Kentin banliyölerinde çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor.