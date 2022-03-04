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Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 9. güne girildi. Ukrayna genelindeki bombardıman yoğun şekilde sürüyor. Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkente ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldi. Kentte gece boyunca siren sesleri duyuldu. Kentin banliyölerinde çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 08:55
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Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

Rus birliklerinin Ukrayna'da ele geçirdiği kent sayısı artarken başkent Kiev'deki ilerleyişi yavaşlatmak için tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

KONVOY ÇOK AZ İLERLEYEBİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon "Kiev'e yönelen Rus konvoyu son 36 saatte çok az ilerleyebildi" açıklamasını paylaştı. ABD'li bir savunma yetkilisi de Kiev yakınlarında büyük Rus askeri araç konvoyunun yakıt ve gıda azlığı nedeniyle durduğunu söyledi. 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun yavaş ilerlemesine gerekçe olarak yerel halkın direnişi ve yoldaki sıkışıklığın yanı sıra birtakım taktik kararların da rol oynayabileceği belirtiliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

HARKOV BİLMECESİ

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da, yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde 34 sivil yaşamını yitirdi. Liman kenti Mariupol'de elektriğin kesildiği, kente su verilemediği bildirildi. Mariupol, Rusya'nın ilk saldırdığı kentlerden biri olmuştu.

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Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

İngiltere Savunma Bakanlığı yeni istihbarat bilgilerine dayandırdığı açıklamasında, Mariupol ile birlikte Harkov ve Çernihiv'in hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu duyurdu. Herson kentinde ise bazı Rus birliklerin bulunduğu ancak askeri durumun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün: Son kale Kiev! Eli silah tutanlar direnişe geçti

ELİ SİLAH TUTANLAR SİVİL DİRENİŞE BAŞLADI

Ukrayna'da halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor. Ukrayna ordusu çeşitli cephelerde Rus ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "İşgalcilere karşı koyun" çağrısı üzerine vatandaşlar, Rus askerlerinin şehir ve kasabalara girişini sivil yöntemlerle önlemeye çalışıyor. Sosyal medyadan ve Ukrayna kamu kurumlarından, ülkenin farklı bölgelerinde sivillerin Rus ordusuna karşı direniş gösterdiği yönünde çok sayıda video paylaşılıyor.