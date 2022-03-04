Son dakika: Rusya - Ukrayna savaşı: ABD, Ukrayna'ya istihbarat desteği veriyor mu?
SON DAKİKA HABERLERİ | En çok merak edilen konulardan biri de Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Ukrayna tarafında istihbarat paylaşımı oluyor mu? sorusu... Bu merak edilen soruya yanıt veren ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.
Amerikan NBC televizyonuna konuşan AdamSmith'in, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşmadığını, bunun ABD'yi savaşın bir parçası haline getirmiş olacağına ilişkin açıklaması üzerine yönetimden yanıt geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilişkin bir soru üzerine "Anlık olarak istihbarat paylaşıyoruz." yanıtını verdi.
Aynı konu Pentagon'da da gündeme geldi.
Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'ya bilgi ve istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Bunun devam etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kongre üyelerinin bu bilgi paylaşımını engellediği haberleri de doğru değil." ifadesini kullandı.
Yetkili, Ukrayna hava sahasında ABD uçakları ve Karadeniz'de gemilerinin bulunmadığını ve dolayısıyla istihbarat toplama yeteneklerinin de eskisi kadar güçlü olmadığını ileri sürdü.
Ukraynalıların sahada daha fazla bilgiye sahip olduğunu aktaran yetkili, "Ukraynalılara istihbarat ve bilgi sağlamaya devam ederken onlara yardımcı olabileceğine inandığımız şeyleri paylaşıyoruz." dedi.
Yetkili, daha fazla detay veremeyeceğinin altını çizdi.
Smith, NBC televizyonunda, Ukrayna ile istihbarat paylaşımı hakkında, "Bu bazı eşikleri aşar ve savaşın bir parçası olduğumuz anlamına gelir." diyerek ABD'nin bu tür bir faaliyet icra etmediğini iddia etmişti.
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