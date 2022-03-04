Son dakika: Rusya - Ukrayna savaşı: ABD, Ukrayna’ya istihbarat desteği veriyor mu?

Aynı konu Pentagon'da da gündeme geldi.

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukrayna'ya bilgi ve istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Bunun devam etmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kongre üyelerinin bu bilgi paylaşımını engellediği haberleri de doğru değil." ifadesini kullandı.