Son dakika: Rusya’dan ’’Rus askerleri Türk çocukları kurtardı’’ başlıklı video

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dokuzuncu gününde devam ediyor... Başkent Kiev'de gün boyu patlamalar yaşanırken Rusya, bölgedeki stratejik noktaları hedef almayı sürdürüyor.

Öte yandan Belarus'un Polonya sınırında bulunan Brest şehrinde Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakere görüşmelerinden barış çıkmadı. Taraflar sivillerin tahliyesi için geçici ateşkeste el sıkışırken üçüncü müzakereler için de sözleşildi. Öte yandan Türkiye, bölgede barış ve huzur istediğini belirterek denge politikası izliyor. Sergilenen tutarlı ve politikalar ile açıklamalar bölgedeki olası bir savaşın önüne geçmeyi hedefliyor.