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Son dakika: Rusya'dan ''Rus askerleri Türk çocukları kurtardı'' başlıklı video

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Rusya’dan ’’Rus askerleri Türk çocukları kurtardı’’ başlıklı video

Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev'den patlama haberleri peş peşe geliyor. Bölgeden çeşitli haberler gelirken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı. İşte detaylar...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dokuzuncu gününde devam ediyor... Başkent Kiev'de gün boyu patlamalar yaşanırken Rusya, bölgedeki stratejik noktaları hedef almayı sürdürüyor.

Öte yandan Belarus'un Polonya sınırında bulunan Brest şehrinde Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakere görüşmelerinden barış çıkmadı. Taraflar sivillerin tahliyesi için geçici ateşkeste el sıkışırken üçüncü müzakereler için de sözleşildi. Öte yandan Türkiye, bölgede barış ve huzur istediğini belirterek denge politikası izliyor. Sergilenen tutarlı ve politikalar ile açıklamalar bölgedeki olası bir savaşın önüne geçmeyi hedefliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz" diyerek Türkiye'nin tarafsızlığını açıkca ifade etti.

Rusya’dan ’’Rus askerleri Türk çocukları kurtardı’’ başlıklı video RUSYA'DAN ''RUS ASKERLERİ TÜRK ÇOCUKLARI KURTARDI'' BAŞLIKLI VİDEO

RUSYA'DAN ''RUS ASKERLERİ TÜRK ÇOCUKLARI KURTARDI'' BAŞLIKLI VİDEO

Tüm bu gelişmeler ışığında Rusya cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı.

Videoda Herson banliyösünde yaralandığı belirtilen Babası Türk annesi Ukraynalı olan 9 yaşındaki çocuğun Rus güçleri tarafından kurtarıldığı ve hastanede tedavi edildiğine dikkat çekilirken ailenin arabasının havalimanı yakınlarında Ukraynalılar tarafından ateşe verildiği iddia edildi. Olayda Ukraynalı annenin hayatını kaybettiği belirtilirken videoda yer alan "Rus ordusu kelimenin tam anlamıyla kendisini siper ederek yaralı çocuğu ve abisini savaş bölgesinden çıkarttı" ifadeleri tüm dikkatleri üzerine topladı.

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