Ünlü oyuncu Sean Penn Rusya-Ukrayna savaşına dair belgesel çekecek

Ünlü yönetmen ve oyuncunun Ukrayna'daki tüm olayları kaydetmek ve dünyaya Rusya'nın saldırıları hakkındaki gerçeği anlatmak için özel olarak Kiev'e geldiği aktarılan paylaşımda "Sean Penn diğerlerinin, özellikle de Batılı politikacıların sahip olmadığı cesareti gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.