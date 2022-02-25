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Macron'dan Hollande ve Sarkozy ile Rusya-Ukrayna savaşı görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Macron’dan Hollande ve Sarkozy ile Rusya-Ukrayna savaşı görüşmesi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron iç politikadaki temaslarını artırdı. Macron, selefleri François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

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