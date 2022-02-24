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Son dakika: AB'den Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yaptırım! "Bu savaşı derhal durdurun"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: AB’den Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya yaptırım! Bu savaşı derhal durdurun

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki kişiler, yaptırım listesinde bulunuyor. Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaptırım listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.



Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesinde bulunuyor.

Rusya Başbakan Yardımcıları Marat Khusnullin ve Dmitriy Yuryevich Grigorenko ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Gennadyevich Reshetnikov da yaptırım uygulanan kişiler arasına eklendi.

Ayrıca Rus Donanmasının başındaki Nikolay Anatolyevich Yevmenov, Rus Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Leonydovych Salyukov ve Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin'e de yaptırım uygulanacak.

ZAKHAROVA'DA LİSTEDE
Vneshtorbank Başkanı Andrei Leonidovich Kostin, Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi direktörü ve Sözcüsü Maria Zakharova da AB yaptırım listesinde bulunuyor.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) ise yaptırım listesinde yer alan kurumlar oldu.

Ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 351 üyesi de listede yer aldı.

AB yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.



AB'DEN PUTİN'E ÇAĞRI: BU SAVAŞI DERHAL DURDURUN
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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