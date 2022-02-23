Son dakika | Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanacak

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 boru hattını durdurulmasına yönelik çabalarda Almanya ve ABD'nin yakından çalıştığını aktararak, "Dün, (Almanya-ABD) hükümetlerimiz arasındaki yakın istişarelerin ardından Almanya, boru hattının sertifikalandırılmasını durduracağını duyurdu. Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulanması yönünde talimat verdim. Bu adımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk yaptırım dilimimizin bir başka parçasıdır. Açıkça belirttiğim gibi, Rusya gerilimi tırmandırmaya devam ederse daha fazla adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.





Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemleriyle dünyayı Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşması için güçlü bir teşvik sağladığını belirterek, "Başbakan Scholz'a yakın ortaklığı ve Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutma konusundaki kararlılığı için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

SCHOLZ, KUZEY AKIM 2 KARARINI 22 ŞUBAT'TA AÇIKLAMIŞTI



Almanya Başbakanı Scholz, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin sertifikasyon sürecini askıya aldıklarını duyurmuş, "Kuzey Akım 2 boru hattının sertifikalandırılması ve bu sertifika olmadan boru hattının faaliyete geçmemesi için gerekli idari adımları attık" demişti.

ALMANYA'NIN KUZEY AKIM 2 KARARI, AVRUPA'DA GAZ FİYATLARINI YÜKSELTECEK, RUSYA'NIN GELİRİ AZALACAK

Almanya'nın, Rus gazını ülke üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurması, Rusya'nın buradan beklediği milyarlarca avroluk gelirden olmasına, Avrupa'da ise zaten yüksek seyreden doğal gaz fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.