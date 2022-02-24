Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?

Ukrayna meselesi aslında Batı'dan ziyade Rusya'nın sorunu. Yani Ukrayna'nın stratejik değeri Rusya açısından daha yüksek. Bu stratejik değer de tarafların Ukrayna'yı kaybettiklerinde karşılaşacakları maliyetin büyüklüğüne göre ölçülür.

Ukrayna'yı kaybetmenin maliyeti Rusya açısından daha fazla. Bu nedenle Rusya'nın harekete geçmesi için daha çok sebep bulunuyor. Batı da Rusya'nın istediği garantileri vermekten kaçınarak, Ukrayna'nın durumunu belirsiz bırakıyor. Rusya'yı önleyici bir müdahale için harekete geçirecek faktör de bu belirsizlikten kaynaklanacaktır.