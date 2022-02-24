Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?
Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir? Dünyanın gözü kulağı Ukrayna’da yaşanan gelişmelere çevrildi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Ukrayna savaşı başladı. Ukrayna’dan yapılan açıklamalara göre; 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğü belirtildi. Peki; Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?
Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir? Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş dünya gündemine oturdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşın detayları araştırılmaya başlandı. Rus ordusunun Ukrayna'nın birçok şehrine girmeye başladığı belirtilirken, hava saldırıları da devam ediyor.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞ SEBEBİ NEDİR?
Anlaşmazlığın temelinde tarafların Ukrayna'daki statükonun değişmesine atfettikleri stratejik değerin farklı olması yatıyor. Rusya, Ukrayna'nın ileride Batı kurumlarına dahil edilmemesi konusunda ABD'den yazılı taahhütler istiyor.
Ancak medyaya yansıyan haberlere göre ABD buna yanaşmıyor. Bu da Rusya açısından bugün olmasa da belirsiz bir gelecekte, belki de Rusya'nın daha dezavantajlı bir pozisyonda olduğu bir anda, Ukrayna'nın Batı kurumlarına dahil olabileceği ihtimalini hep canlı tutuyor.
Ukrayna meselesi aslında Batı'dan ziyade Rusya'nın sorunu. Yani Ukrayna'nın stratejik değeri Rusya açısından daha yüksek. Bu stratejik değer de tarafların Ukrayna'yı kaybettiklerinde karşılaşacakları maliyetin büyüklüğüne göre ölçülür.
Ukrayna'yı kaybetmenin maliyeti Rusya açısından daha fazla. Bu nedenle Rusya'nın harekete geçmesi için daha çok sebep bulunuyor. Batı da Rusya'nın istediği garantileri vermekten kaçınarak, Ukrayna'nın durumunu belirsiz bırakıyor. Rusya'yı önleyici bir müdahale için harekete geçirecek faktör de bu belirsizlikten kaynaklanacaktır.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM!
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.
Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.
Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.
Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.
PUTİN SALDIRI KARARI ALDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.
- Putin, Ukrayna halkına da seslendi
Rusya'nın askeri operasyonunun Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, "Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi.
Eylemlerinin kendilerine yöneltilen tehditlere ve bugün meydana gelenden daha büyük bir felakete karşı kendilerini savunmak olduğunu kaydeden Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, bu trajik sayfayı bir an önce çevirmek ve birlikte ilerlemek, kimsenin işlerimize, ilişkilerimize müdahale etmesine izin vermemek, ilişkilerimizi birlikte bağımsız olarak inşa etmek için bunu anlamanızı ve iş birliğine davet ediyorum." diye konuştu.
REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ
Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.
RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETİ
RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.
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