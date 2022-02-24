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Ukraynalı sporculardan ülkelerine destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Ukraynalı sporculardan ülkelerine destek

Son dakika haberine göre: Kariyerini sürdüren ya da emekli olmuş çok sayıda Ukraynalı sporcu, Rusya ile yaşanan krizde ülkelerine destek verdi. Kariyerinde en son İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştıran eski Ukraynalı yıldız futbolcu Andriy Shevchenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna benim vatanım. Her zaman ülkemle ve halkımla gurur duydum." ifadelerini kullandı.

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