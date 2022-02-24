Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak?

Şu an çok kritik bir eşikteyiz bunun bir üst noktası dünya savaşı diyebiliriz. Bu sadece Donbass ile ilgili bir harekat mı? yoksa tüm Ukrayna'yı kapsayan bir operasyon mu? İkincisi doğru çıktı. Kiev'in hedef alınması ve Odessa'da bir takım harekatlar yapılması bunu gösteriyor.