Rusya-Ukrayna savaşı başladı! En tehlikeli nokta neresi? Türkiye ne yapacak?
Tüm dünyanın diken üstünde takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Rusya, Ukrayna’nın askeri alanlarını vururken Ukrayna 5 Rus savaş uçağını ve helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Peki savaşın en tehlikeli noktası neresi? Türkiye ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ankara temsilcisi Murat Akgün ve Askeri Stratejist Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:
Türkiye'nin kırımızı çizgisi ellerin tetiğe gitmemesiydi. Bunun en baştan deklare etti. Biz bölge ülkesiyiz. Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçemeyiz. Biz olaylara Amerika gibi bakmıyoruz olaylara. Biz kendi açımızdan bakıyoruz ve bölgesel istikrar istiyoruz.
Türkiye bölgede önemli bir ülkedir. Dolayısıyla şimdi burada. Kim ateşi yakmaya başladıysa, o tarafa doğru buna geri adım at demek bize düşecektir. Seyirci kalmamak noktasında gidip oraya başka bir yardım yapacak değiliz askeri bakımdan ama buranın bölgesel istikrarını ve insan haklarını kimsenin ölmemesini hep söyleyeceğiz. Bunları hep söyleyeceğiz. Savaş yanlış bir şey.
Rusya burada bir operasyon yapıyor ve kimsenin karışmamasını istiyor. Kiev ise yardım istemiyor ama silah verin kendimi kurtarım diyor. Ukrayna ise silahı ve diplomatik yardım istiyor.
Coşkun Başbuğ'un öne çıkan sözleri:
Rusya ve ABD arasında, Suriye'de gizli bir ittifak olduğunu defalarca değerlendirdik. Bu bize şunun gösterdi, hiç öyle iki kutuplu bir düşmanın olmadığı ortaya koydu. Ben aynı birlikteliğin Ukrayna coğrafyasında olduğu konusunun düşünülmesini kenarda durması gerektiğini söylerim.
Burada okunana her şey gerçekleşiyor ve akılla çelişen olaylar yaşanıyor. Savunma hakkının kullanan bir Rusya tablosu ve bunu kışkırtan bir ABD tablosu vardı ortada. Bu durum Rusya için biçilmiş bir kaftandı. Rusya, ABD'yi ipten alacak ve kurtaracak enteresan işlere kalkıştı.
Şu an çok kritik bir eşikteyiz bunun bir üst noktası dünya savaşı diyebiliriz. Bu sadece Donbass ile ilgili bir harekat mı? yoksa tüm Ukrayna'yı kapsayan bir operasyon mu? İkincisi doğru çıktı. Kiev'in hedef alınması ve Odessa'da bir takım harekatlar yapılması bunu gösteriyor.
Orhan Sali'nin sözleri:
Kırım üzerinden saldırılar var. Burası hali hazırda Rusya'nın kontrolün bir yer. Burada en tehlikeli bölge Belarus sınırı. Bu cepheden yapılacak saldırılar. Çünkü Ukrayna'nın başkenti Kiev buraya çok yakın noktada.
Şu anda Ukrayna genelinde sivillere yönelik bir harekat yok ama sivil bölgede uçuş var. Askeri pistlerin vurulması bir kara operasyonun habercisi olabilir. Kuzey'de Belarus'ta çok fazla asker birikmiş durumda ve Ukrayna'ya girmeyi bekliyor.
Doğu cephesinde Donbass noktasında çok fazla askeri giriş var. Kuzeyde yine yoğun bir bekleyiş var. Öyle görünüyor ki hava sistemini tamamen etkisiz hale getirdikten sonra Rusya, Kiev'e doğru bir kara harekatı başlatacak."
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl:
"Bombardıman uçaklarının Ukrayna semalarında olması tehlikenin daha büyük boyutta olduğunu göstergesidir. Rusya silahları ve diğer unsurları sadece Donetsk ve Luhansk'ta değil Ukrayna'nın genelinde harekat halinde."
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