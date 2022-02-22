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Fransız gazeteci Merchet'ten "Macron'un çabaları boşa çıkıyor" yorumu: Ağır bir darbe aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Fransız gazeteci Merchet’ten Macron’un çabaları boşa çıkıyor yorumu: Ağır bir darbe aldı

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, cumhurbaşkanı seçiminin arifesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın Ukrayna’ya dair kararıyla ağır bir darbe aldığını belirtti. Merchet, "Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek." dedi.

Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Jean-Dominique Merchet, Twitter üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararını değerlendirdi.

Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğunu aktardı.

"BATI, UKRAYNA İÇİN RİSK ALMAYACAK"
Merchet, "Ukrayna yalnız. Batı onun için risk almayacak. Yaptırımlar olacak ancak bu bir şey değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Putin'in Ukrayna'ya dair kararını "Adaylığını resmileştirmesinin hemen öncesinde Macron için ağır darbe." şeklinde yorumlayan Merchet, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Lübnan, Avustralya denizaltıları, Mali'den çekilme meselelerindeki gibi Ukrayna için gösterdiği "değerli" çabaların da boşa çıktığını vurguladı.

Merchet, Fransa'da Rusya ile ilişkiler konusunda siyasi bir mutabakat olmadığını, sağda ve solda Rusya yanlısı güçlü akımlar bulunduğunu kaydetti.

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