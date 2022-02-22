Fransız gazeteci Merchet'ten "Macron'un çabaları boşa çıkıyor" yorumu: Ağır bir darbe aldı

Rusya'nın bu hamlesinin şimdilik savaş anlamına gelmediği, Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesiyle karşılaştırıldığında ondan daha hafif bir eylem olduğu değerlendirmesinde bulunan Merchet, durumun kötüleşerek savaşa dönüşme ihtimali olduğunu aktardı.