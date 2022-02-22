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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Başkan Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Başkan Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kısa süre içinde Başkan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Zelenskiy işgalin başladığı saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı görüşüldü.

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