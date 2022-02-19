Son dakika: Putin nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı! Balistik füze denemesi dünyayı alarma geçirdi
Son dakika haberine göre fünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizindeyken Rusya'dan korkutan paylaşı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı. Nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatını Putin verdi. Kıtalararası balistik füze denemesi dünyayı alarma geçirdi.
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.
Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.
Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.
Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.
BALİSTİK FÜZELER FIRLATILDI
Kremlin tarafından tatbikat sırasında yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı, tatbikatı durum izleme merkezinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte izledi. Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filoları kuvvetleri ile araçları katıldı" denildi.
Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Kinzhal hipersonik füzeleri başarıyla fırlattı. Kuzey ve Karadeniz Filolarına ait gemiler ve denizaltılar, deniz ve kara hedeflerine Kalibr seyir füzeleri ve Zirkon hipersonik füzeler fırlattı. Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim test sahasında İskender kara tabanlı seyir füzesi ve Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden, Yars kıtalararası balistik füzesi Kamçatka'daki Kura test sahasına fırlatıldı. Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları tarafından havadan fırlatılan seyir füzeleri Pemboi ve Kura menzillerindeki hedefleri vurdu. Barents Denizi'nin sularından Kuzey Filosu'na ait Karelya stratejik nükleer denizaltısından, Kura menzilinde bir Balistik Füze 'Sineva' (Balistik füze) fırlatıldı" denildi.
Stratejik caydırıcılık özelliği taşıyan tatbikatta görevlerin eksiksiz olarak tamamlandığı belirtilerek, "Tüm füzeler belirtilen konumlarda belirlenen hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı.
PUTİN: TATBİKATLAR KİMSE İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu kabul etti. Rusya ve Belarus arasında imzalanan "Birlik Devleti" anlaşmasının da ele alındığı görüşmenin ana konusu Ukrayna sınırında devam eden kriz oldu. Devlet Başkanı Putin Donbass bölgesindeki durumu değerlendirerek, "Tam olarak şu anda Donbass'taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz. Kiev'in yapması gereken sadece, Donbass temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" dedi.
Rusya ile Belarus arasında devam eden tatbikatın kimseye tehdit oluşturmadığını savunan Devlet Başkanı Putin, "Aktif aşaması 20 Şubat'ta tamamlanacak olan Müttefik Kararlılığı - 2022 tatbikatıyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bu tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini belirtmeliyim. Bu tatbikatları direkt izleyen çok sayıda temsilci, yabancı ülke ataşesi var" ifadelerini kullandı.
"TATBİKATLARA DEVAM EDİLECEK"
Putin, Belarus'taki tatbikatların devam edip etmeyeceği konusunda, "Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseyi tehdit etmiyor. Rusya ve Belarus, NATO faaliyetleri ışığında güvenliği sağlamak ve toplu önlemler almak için tatbikatlarına devam edecek" dedi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya, Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri tekliflerinden ve batılı ülkelerin cevaplarından bahsettiğini aktaran Putin, "Görüşmede NATO'nun daha fazla genişlemesini önlemek, Rusya sınırlarına saldırı silahları yerleştirmesini reddetmek, ittifakın Avrupa'daki askeri potansiyelini ve altyapısının önceki haline dönmesi ve Rus tekliflerinin batıya aktarılması konularını ele aldık. ABD ve NATO, 1997 yılında imzalanan anlaşmayı algılama havasında değiller" şeklinde konuştu.
ABD ve NATO ile güvenlik konularında görüşmeye hazır olduklarını yineleyen Putin, "ABD ve NATO, Avrupa'nın güvenliği konularında orta ve kısa menzilli füzeler, Rusya'nın tartışmaya karşı olmadığı askeri şeffaflık ve bir dizi öneri formülize ettiler. Rusya'nın mutlak uygulanmasını önerdiği tekliflerden uzaklaşmadan bu konularda müzakerelere açığız" diye konuştu.
"RUSYA VE BELARUS'UN SAVAŞA İHTİYACI YOK"
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise basın toplantısındaki konuşmasında batılı muhataplarının saldırgan davranışlarda bulunduğunu ve Putin ile bu konuyu ele aldıklarını söyleyerek, "Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Rusya Devlet Başkanı ile tam olarak bu konu üzerine odaklandık. Batı ülkelerinin saldırgan davranışına yanıt olarak muhtemel ortak eylemleri değerlendirdik. Bir kez daha altını çiziyorum, kimse bırakın savaşı, gerilimin tırmanmasını ve herhangi çatışmayı bile istemiyor. Buna ihtiyacımız yok. Rusların ve Belarusluların buna ihtiyacı yok" dedi.
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