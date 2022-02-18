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Putin’den "para" talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Putin’den para talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’tan Rostov’a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı verdi.

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