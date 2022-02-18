Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ve Ukrayna konusunda flaş açıklamalar
Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan yüksek gerilim bölgede tansiyonu zirveye çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında yorumladı. Biden, "Putin işgal kararı aldı. Ruslar bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak." dedi.
Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
-NATO müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna çevresinde yaptığı yığınakları konuştuk. Daha fazla çatışma olursa ağır yaptırımları olacak.
-Putin işgal kararı aldı. Ruslar bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak.
-ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ama desteğimiz devam edecek.
-Birçok şiddetli gelişmenin haberlerini alıyoruz.
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