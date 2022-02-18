Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya ve Ukrayna konusunda flaş açıklamalar

Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-NATO müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna çevresinde yaptığı yığınakları konuştuk. Daha fazla çatışma olursa ağır yaptırımları olacak.

-Putin işgal kararı aldı. Ruslar bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak.