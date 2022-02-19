19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin'den "yedek asker" kararı

Putin'den "yedek asker" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2022
ABONE OL
Putin’den yedek asker kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA