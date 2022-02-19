Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklama! Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile aralarında yaşanan krize yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Zelenski Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyaçlarının olmadığını vurgularken Ukrayna'ya düşen her bombanın Avrupa için de bir tehdit olduğunu ifade etti. Diğer yandan NATO'nun Ukrayna konusunda dürüst olması gerektiğini söyleyen Zelenski, "Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışcıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada "Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit." ifadelerini kullandı.
NATO Ukrayna'yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı.
Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışcıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek.
Ayrıntılar geliyor...
AYRILIKÇILAR SINIR KAPISINA ATEŞ AÇTI
Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları'na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı'ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı'nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.
UKRAYNA'DA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ! VATANDAŞLAR ASKERE ÇAĞRILIYOR
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tam bir askeri seferberliğin ilan edildiği bildiri yayınladı. Puşilin tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin vatandaşları, Ukrayna tarafında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ateş açılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edilen birkaç patlamayı engelledi. Bize bombalarla, mermilerle her yönden saldırıyorlar. Yerli halkın 18 Şubat'ta Rusya Federasyonu'na tahliyesi başladı. Kiev'in her türlü agresif hareketine cevap verecek durumdayız. Birlik olmak zorundayız. Ülkemin silah tutabilecek tüm erkeklerine sesleniyorum. Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik kararını imzaladım" dedi.
Puşilin'in yayınladığı bildirinin ardından benzer bir duyuru da Lugansk bölgesindeki mevkidaşından hızla geldi.
"ALAMETLER KORKUNÇ"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısının hala olası göründüğünü belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in niyetini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç." dedi.
"RUSYA'YA KARŞI HIZLI BİR BİRLEŞİM OLACAKTIR"
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Rusya'ya uygulanacak herhangi bir yaptırım, hızlı, şiddetli ve birleşik olacaktır" dedi.
Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak ekonomik yaptırımlar olduğunu vurguladı. Harris yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefikler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde önemli ve benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulayamaya hazırdır. Rusya'ya uygulanacak herhangi bir yaptırım, hızlı, şiddetli ve birleşik olacaktır. Bu kapsamlı ve koordineli tedbirlerin uygulanması, sorumlu tutulması gerekenlere büyük zarar verecektir. Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.
NATO'DAN YENİ DİYALOG ÇAĞRISI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yı ve tüm NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyi'nin bir dizi toplantısına davet etmiştim. Bu davetimi Perşembe günü Bakan Lavrov'a gönderdiğim bir mektupta yineledim" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Stoltenberg, "Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri yığınağını yapıyor. Ukrayna ve çevresinde acımasızca asker yığdı. Ne olacağını bilmiyoruz. Ancak çatışma riski gerçektir. NATO müttefikleri siyasi bir çözüm bulmak için güçlü diplomatik çabalarını sürdürüyorlar. Ancak Moskova'nın iddialarına rağmen şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik.
Aksine Rusya'nın yığılması devam ediyor. Çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Rusya'yı dediğini yapmaya ve kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz. Bu, barışçıl bir çözüme yönelik önemli bir ilk adım olacaktır" ifadelerini kullandı. "Rusya'nın rotasını değiştirmesi için çok geç değil" diyen Stoltenberg, "Savaşa hazırlanmayı bırakın ve barışçıl bir çözüm için çalışmaya başlayın. NATO, Avrupa'daki tüm ülkeler ve Rusya için güvenliği artırabilecek anlamlı karşılıklı adımlar atmak için Moskova ile kapsamlı bir diyaloga girmeye hazırdır" şeklinde konuşarak bir kez daha diplomatik çözümü işaret etti.
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