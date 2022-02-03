Ukrayna’dan flaş açıklama: Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye’de yapılmasına hazırız

Başkan Erdoğan'dan tarihi zirve öncesi açıklamalar:

Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Malum Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılar bulunacağına da inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını özellikle temenni ediyorum.