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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetmiştir. Bu durum, bölgemizin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunmaktadır" denildi.

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