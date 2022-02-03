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ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Son dakika haberi...  ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğini ele aldı.

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