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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi öldürüldü

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin İdlib'deki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.

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