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Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası bölgede hareketli saatler yaşanıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı sınıra asker yığdı. Son olarak Pentagon, ABD'nin Romanya ve Polonya'ya yaklaşık 3 bin asker göndereceğini açıkladı. Rusya'nın Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki birçok yerde askeri varlığının daha da genişlediğini ortaya çıkaran yeni fotoğraflar ise Ukrayna'nın sadece birkaç kilometre ötesine en az 48 balistik füze ve on binlerce yeni askerin konuşlandırıldığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 11:30
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Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar

RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRINDAKİ ASKERİ VARLIĞI BÜYÜDÜ

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar ve diğer uydu görüntü sağlayıcıları, son birkaç ay içinde Ukrayna sınırının 250 km civarındaki mevcut Rus askeri eğitim alanlarının ve garnizonlarının genişletildiğini fark ettiklerini açıkladı.

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Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar
Bununla birlikte, Rus kuvvetleri son iki hafta içinde Belarus’a girdi. Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, konuşlandırmaların bu ay yapılacak büyük bir eğitim tatbikatının hazırlığı olduğunu öne sürdü.
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Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİLER"

Ancak Maxar, son uydu görüntülerinin Rusya'nın faaliyetinin yeni bir aşamasını gösterdiğini belirterek, "Daha önceleri, çoğu durumda, konuşlanmaların yakınında birkaç asker yeni konutlar yapıldığı gözlemleniyordu. Bu da bazı birimlerin önceden konuşlandırılmış veya ileri konuşlandırılmış olabileceğini düşündürmüştü.

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Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar
Ancak, bu durum değişmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Belarus'ta birkaç önemli askeri konuşlandırma gözlemlendi. Ayrıca, Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki hemen hemen her konuşlandırma noktasında personel için birlik çadırları/sığınakları görüldü, bu da birliklerin büyüdüğünü ve genel hazırlık seviyelerini artırdığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.
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Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar
Bununla birlikte Maxar, Kırım'ın Novoozermoye kentindeki aynı askeri kampın Eylül ve Ocak ayının sonlarına ait görüntüleri karşılaştırdı. Fotoğraflar, bir çadır alanı dikilirken askeri aktivitede önemli bir artış olduğunu gösterdi. Bu, şu anda birliklerin geldiğine dair bir kanıt olmamasına rağmen, kampın daha fazla asker barındırmaya hazır olduğu anlamına geliyor.