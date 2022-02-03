Rusya Ukrayna geriliminde yeni gelişme! Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Sınıra asker yığdılar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası bölgede hareketli saatler yaşanıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı sınıra asker yığdı. Son olarak Pentagon, ABD'nin Romanya ve Polonya'ya yaklaşık 3 bin asker göndereceğini açıkladı. Rusya'nın Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki birçok yerde askeri varlığının daha da genişlediğini ortaya çıkaran yeni fotoğraflar ise Ukrayna'nın sadece birkaç kilometre ötesine en az 48 balistik füze ve on binlerce yeni askerin konuşlandırıldığını ortaya koydu.