Rusya-Ukrayna arasında savaş bir kurşuna bakıyor! Rusya’dan flaş hamle

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Rusya, Kerç Boğazı kıyılarındaki Rostov ve Krasnodar'da, ülkenin güneyindeki en önemli şehirlerden olan Volgograd'ta ve Ukrayna ile krize neden olan Kırım topraklarında askeri tatbikatlara başlandığını duyurdu.