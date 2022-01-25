Rusya Ukrayna’ya saldırırsa ne olur? Macron Putin ile görüşmesi öncesi mesajını verdi

SCHOLZ: SALDIRININ CİDDİ SONUÇLARI OLUR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir Rus tehdidinin Moskova için "ciddi sonuçlar" doğuracağını söyleyerek, "Hepimiz bir askeri saldırının ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda mutabıkız" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya sınırında çok zor bir durum olduğunu kaydeden Scholz, "Orada konuşlanmış çok sayıda asker var ve bu nedenle şu andaki mevcut durumun korkulandan farklı gelişmesini sağlamak için her şeyin yapılması gerekiyor" mesajını verdi.

Gerilimi azaltmak için Rusya'dan "net adımlar" atmasını beklediklerini kaydeden Scholz, mevcut durumdan çıkmak için artık diyaloğun öneminin açıkça ortaya çıktığını belirtti. Scholz, Almanya'nın tarihi nedenlerle ölümcül silahlar sağlamasa bile Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi ve Ukrayna'nın bir gaz geçiş ülkesi olarak kalmasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.



Başbakan Scholz, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katıldığı Normandiya formatında devam eden müzakereleri memnuniyetle karşılarken, yarın Paris'te yapılması planlanan siyasi danışmanlar toplantısına atıfta bulunarak, "Konuşuyor olmamız güzel" dedi.

Macron'u kendisinin Hamburg Belediye Başkanı olduğu zamandan beri tanıdığını söyleyen Scholz, Macron ile uyumlu çalışacağına inandığını dile getirdi.