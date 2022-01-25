Rusya Ukrayna'ya saldırırsa ne olur? Macron Putin ile görüşmesi öncesi mesajını verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmaanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Eğer Rusya Ukrayna'ya saldırırsa karşılığı olacak ve bedeli çok yüksek olacak" dedi. Scholz ise, "Hepimiz bir askeri saldırının ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda mutabıkız" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirdi.
İkili, Başbakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçerek Ukrayna-Rusya sınırında gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Macron, "Rusya'dan gerilimi düşürmesini bekliyoruz. Daha önce Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan birkaç egemen devlete karşı istikrarsızlaştırma eylemlerinin çoğaldığını görüyoruz. Mevcut durum istikrar kazanmadı, Avrupalılar için endişe verici. Durumun bozulmasına göre tepkimiz derecelendirilecektir" diye konuştu.
"EĞER RUSYA UKRAYNA'YA SALDIRIRSA..."
Rusya'ya uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Macron, "Eğer Rusya Ukrayna'ya saldırırsa karşılığı olacak ve bedeli çok yüksek olacak" ifadelerini kullandı. Macron, "Rusya, Kafkasya'da ve başka bölgelerde bir dengesizlik gücü olma yolunda" diye konuştu. Macron, iki Avrupalı ortak olarak Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'daki gerilimi azaltma ihtiyacı konusunda birleştiğini söyledi. Gerilimi azaltmak için 4 kilit nokta belirten Macron bunların, Avrupalıların ve müttefiklerinin birliğinin, Ukrayna ile dayanışmanın, Rusya ile çeşitli biçimlerdeki diyaloğun ve ortak tepkinin olduğunu söyledi.
MACRON, CUMA GÜNÜ PUTIN İLE GÖRÜŞECEK
Rusya ile müzakereleri "çok zor" olarak nitelendiren Macron, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını da açıkladı. Macron "Genel durumu değerlendireceğiz, birkaç noktaya açıklık getirmek için diyaloğa gireceğim" dedi.
SCHOLZ: SALDIRININ CİDDİ SONUÇLARI OLUR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir Rus tehdidinin Moskova için "ciddi sonuçlar" doğuracağını söyleyerek, "Hepimiz bir askeri saldırının ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda mutabıkız" diye konuştu.
Ukrayna-Rusya sınırında çok zor bir durum olduğunu kaydeden Scholz, "Orada konuşlanmış çok sayıda asker var ve bu nedenle şu andaki mevcut durumun korkulandan farklı gelişmesini sağlamak için her şeyin yapılması gerekiyor" mesajını verdi.
Gerilimi azaltmak için Rusya'dan "net adımlar" atmasını beklediklerini kaydeden Scholz, mevcut durumdan çıkmak için artık diyaloğun öneminin açıkça ortaya çıktığını belirtti. Scholz, Almanya'nın tarihi nedenlerle ölümcül silahlar sağlamasa bile Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi ve Ukrayna'nın bir gaz geçiş ülkesi olarak kalmasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.
Başbakan Scholz, Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katıldığı Normandiya formatında devam eden müzakereleri memnuniyetle karşılarken, yarın Paris'te yapılması planlanan siyasi danışmanlar toplantısına atıfta bulunarak, "Konuşuyor olmamız güzel" dedi.
Macron'u kendisinin Hamburg Belediye Başkanı olduğu zamandan beri tanıdığını söyleyen Scholz, Macron ile uyumlu çalışacağına inandığını dile getirdi.
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