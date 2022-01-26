26 Ocak 2022, Çarşamba
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Dünyanın gözü kulağı o noktada! Rusya - Ukrayna sınırında yüksek tansiyon: Askeri hareketlilik hiç olmadığı kadar yoğun | A Haber Donbas'ta
Rusya ve Ukrayna arasında son günlerde iyice tırmanan gerilim, iki tarafta da yoğun askeri hareketliliğe neden oluyor. Son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği yerden, Donbas'tan A Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, "1 haftadan bu yana askeri hareketlilik hiç olmadığı kadar yoğun" ifadelerini kullandı.