Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi? Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar A Haber’de: Geniş ölçekte yığınak yapılıyor

Ukrayna ve Rusya arasında 8 yıldır devam eden Donbas krizinde ipler her geçen gün daha da geriliyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaşananları A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde büyük bir direnişle karşılaşacağını söyledi.

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