Meksika’da hapishanede çatışma çıktı! 8 mahkum hayatını kaybetti

Meksika medyasına yansıyan habere göre, şehirdeki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum toplulukları arasında çatışma çıktı. 8 MAHKUM ÖLDÜ Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada, 8 mahkum hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hapishanede durum kontrol altına alındı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN