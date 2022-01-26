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Meksika'da hapishanede çatışma çıktı! 8 mahkum hayatını kaybetti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Meksika’da hapishanede çatışma çıktı! 8 mahkum hayatını kaybetti

Meksika'nın Colima şehrinde bulunan cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavga sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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