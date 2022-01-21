Son dakika: ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı? Lavrov'dan flaş açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de Ukrayna gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Sergey Lavrov, “ABD bizden Ukrayna’da gerilimi düşürmemizi istedi. Biz Ukrayna’ya saldırma planımız olmadığını anlattık.” ifadelerini kullandı. Lavrov, "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" dedi.
Avrupa'daki savaş endişelerinin gölgesinde ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un liderliğindeki heyetler bir zamanlar Soğuk Savaş'ın önemli bir kavşak noktası olan Cenevre'de Rusya-Ukrayna gerilimini masaya yatırdı.
Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar konularının ele alınacağı kritik görüşme Hotel President Wilson'da yapıldı. Görüşmede Lavrov ve Blinken dışında Rus ve ABD heyetinden toplam 12 kişi yer aldı.
Lavrov, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada ABD'li mevkidaşı Blinken ve heyetine teşekkür ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, sevgili meslektaşlarım, güvenlik garantisi teklifleri üzerinde başlatılan çalışmalar bağlamında Cenevre'de bir toplantı düzenleme teklifiniz için size minnettarız" dedi.
Blinken'e hitaben konuşan Lavrov, "Avrupa temaslarınız sırasında bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğinizi söylediniz. Biz de bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Tekliflerimiz son derece somut ve aynı derecede somut cevaplar bekliyoruz" şeklinde konuştu.
ABD UMUTSUZ: BUGÜN BURADA FARKLILIKLARIMIZI ÇÖZMEYİ BEKLEMİYORUZ
Blinken ise 10 Ocak'ta ABD ve Rusya'nın Cenevre'de güvenlik konularında istişarelerde bulunduğunu, 12 Ocak'ta Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapıldığını ve 13 Ocak'ta Viyana'da bu konuların da tartışıldığı AGİT Daimi Konseyi toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Blinken, "Şimdi hepimizin konuştuklarını paylaşma şansı oldu. Rus ekibinin Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişare etme şansı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kendi aramızda, tüm müttefikler ve ortaklar arasında istişare etme şansımız oldu. Bence bu Rusya'nın bu diplomatik görüşmelerden ne gibi sonuçlar çıkardığını görmek ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la hangi konumda olduğumuzu değerlendirmek için kritik bir an" dedi.
Lavrov'a hitaben konuşan Blinken, "Haklısınız, bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ancak diplomasi ve diyalog yolunun açık kalıp kalmadığını test edebileceğimizi umuyorum. Bu yolda yürümeye, farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözmeye kararlıyız ve bugün bunu ölçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
NATO BİRLİKLERİ BULGARİSTAN VE ROMANYA'DAN ÇEKİLSİN
Rusya, Cenevre'deki kritik zirveye saatler kala yaptığı açıklamada, NATO birliklerinin Romanya ve Bulgaristan'dan ayrılmasını istediğini duyurmuştu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1997'den önce NATO üyesi olmayan Bulgaristan ve Romanya'dan yabancı güç, donanım ve silahların geri çekilmesinin istendiği belirtilmişti.
ABD'DEN PEŞ PEŞE TEMASLAR
Washington ve müttefikleri, haftalardır Rusya'nın bir işgal başlatması durumunda bunun ağır sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu hafta Ukrayna'yı ziyaret eden Antony Blinken, Çarşamba günü Kiev'le başlayan Avrupa ziyaretine dün Berlin'de devam etti. Berlin'de NATO üyesi Almanya, Fransa ve İngiliz mevkdaşlarıyla bir araya gelen Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırında herhangi bir askeri hareketliliği karşısında "çok hızlı, sert ve ortak bir yanıt göreceğini" açıklamıştı.
Blinken yaptığı kritik zirveler sorası bugün Rusya'lı mevkidaşı Lavrov ile yüz yüze geldi. Taraflar uzlaşı için bir araya gelse de her iki ülke de kırmızı çizgiler konusunda geri adım atmıyor.
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