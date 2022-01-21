Son dakika: ABD-Rusya zirvesi sona erdi! Görüşmeden ne sonuç çıktı? Lavrov’dan flaş açıklama





ABD UMUTSUZ: BUGÜN BURADA FARKLILIKLARIMIZI ÇÖZMEYİ BEKLEMİYORUZ

Blinken ise 10 Ocak'ta ABD ve Rusya'nın Cenevre'de güvenlik konularında istişarelerde bulunduğunu, 12 Ocak'ta Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapıldığını ve 13 Ocak'ta Viyana'da bu konuların da tartışıldığı AGİT Daimi Konseyi toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Blinken, "Şimdi hepimizin konuştuklarını paylaşma şansı oldu. Rus ekibinin Devlet Başkanı Vladimir Putin ile istişare etme şansı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kendi aramızda, tüm müttefikler ve ortaklar arasında istişare etme şansımız oldu. Bence bu Rusya'nın bu diplomatik görüşmelerden ne gibi sonuçlar çıkardığını görmek ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la hangi konumda olduğumuzu değerlendirmek için kritik bir an" dedi.

Lavrov'a hitaben konuşan Blinken, "Haklısınız, bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ancak diplomasi ve diyalog yolunun açık kalıp kalmadığını test edebileceğimizi umuyorum. Bu yolda yürümeye, farklılıklarımızı barışçıl bir şekilde çözmeye kararlıyız ve bugün bunu ölçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.