Rusya ve ABD'den Cenevre'de önemli görüşme
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Avrupa'nın doğusundaki Ukrayna krizi için bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki önemli toplantı başladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüşeceği toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'deki görüşmede, Ukrayna sınırındaki gerilim en önemli gündem maddesi olacak.
Görüşmenin ardından Lavrov'un TSİ 15.00'da, Blinken'in ise 15.30'da basın toplantısı yapacağı açıklandı.
Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'in Blinken ve Lavrov ile ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.
Cassis, görüşmelere ilişkin TSİ 18.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Bu arada, İsviçre'deki Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında az sayıda gazeteciye akreditasyon verildi.
ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov 10 Ocak 2022'de Cenevre'de görüşmüştü.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da yine Cenevre'de buluşmuş, iki lider ihtilaflı konuların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi kararı almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?
- EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? İşte masadaki formüller
- Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasında neler oluyor?
- AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi online mı olacak? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
- TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Bayburt Merkez Şingah 2+1 kura sonuçları nereden öğrenilir?
- MTV hesaplama tablosu 2022: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV taksit miktarları…
- Tarih netleşti! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile memur maaşları en az %18-22 artacak
- YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşındaydı? Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt kimdir?
- Ve son dakika açıklandı! Yarıyıl tatili uzayacak mı, kaç gün? 2. dönem online eğitime mi geçiliyor? Yüz yüze eğitim...
- O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Finale kalanlar belli oldu! O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?
- 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?