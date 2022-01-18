Bakıcı faciası! Belçika’da aranan çocuğun cesedi başka ülkede bulundu
Belçika’da kayıp olduğu ihbarı verilen 4 yaşındaki erkek çocuğunun cesedi. Hollanda’da bulundu. Zanlı bakıcı Dave De Kock, cansız bedeninin bulunduğu bölgeye 120 kilometre mesafede emniyet güçlerince gözaltına alındı.
SINIR DIŞI ŞÜPHESİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Küçük çocuğun ailesi bakıcının Dean'i eve bırakmaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş ve geniş çaplı arama başlatılmıştı. Belçikalı yetkililer, bakıcı ve çocuğun sınırı geçmiş olmasından şüphelenildiği gerekçesiyle Hollanda'da arama çalışması yapılmasını talep etmiş ve güvenlik güçleri harekete geçmişti. Kock ve Dean son olarak Çarşamba günü Belçika'nın Sint Niklaas kentinde görülmüştü.
Dean'in annesi Elke Verberckmoes daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dave De Kock'un iki çocuğuna da düzenli olarak baktığını ve çocukların bakıcılarıyla iyi vakit geçirdiklerini ifade etmişti.
BAKICININ İLK ÇOCUK CİNAYETİ DEĞİL
Belçikalı savcılar, Dave De Kock'un daha önce 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Aralık 2018'de cezasının sona erdiğini açıklamıştı.
"BİLSEYDİM, ÇOCUKLARIM KONUSUNDA ONA ASLA GÜVENMEZDİM"
Anne Verberckmoes Belçika basınına yaptığı açıklamada, Dave De Kock'un hapis cezası aldığını ancak suçunu bilmediğini söyledi. Verberckmoes, "Başka bir çocuğun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bilmiyordum. Suçlu olduğunu ve hapiste olduğunu biliyordum ama nedenini bilmiyordum. Bana bunu söylemedi. Sadece masum olduğunu söyledi. Ona güvenmiştim. Bir şeyler sakladığı hissine hiç kapılmadım. Tüm bunları ancak arama başlatıldıktan sonra öğrendim. Sonra aniden geçmişi hakkında yazılar gönderildi. Şok olmuştum. Bunu bilseydim, çocuklarım konusunda ona asla güvenmezdim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta Karagümrük BJK maçı hangi kanalda?
- Kar tatili olan iller 19 Ocak! Hangi illerde okullar tatil? Elazığ, Malatya, K.Maraş kar tatili var mı?
- Matlı Holding sahibi kimdir? Yörsan’ın sahibi olan Matlı Holding kimin, sahibi kim?
- BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları hangi gün açıklanır?
- Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!
- PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar?
- Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...
- 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…
- EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
- Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...
- Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…