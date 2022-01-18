Bakıcı faciası! Belçika’da aranan çocuğun cesedi başka ülkede bulundu

"BİLSEYDİM, ÇOCUKLARIM KONUSUNDA ONA ASLA GÜVENMEZDİM"

Anne Verberckmoes Belçika basınına yaptığı açıklamada, Dave De Kock'un hapis cezası aldığını ancak suçunu bilmediğini söyledi. Verberckmoes, "Başka bir çocuğun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bilmiyordum. Suçlu olduğunu ve hapiste olduğunu biliyordum ama nedenini bilmiyordum. Bana bunu söylemedi. Sadece masum olduğunu söyledi. Ona güvenmiştim. Bir şeyler sakladığı hissine hiç kapılmadım. Tüm bunları ancak arama başlatıldıktan sonra öğrendim. Sonra aniden geçmişi hakkında yazılar gönderildi. Şok olmuştum. Bunu bilseydim, çocuklarım konusunda ona asla güvenmezdim" dedi.