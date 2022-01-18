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Bakıcı faciası! Belçika’da aranan çocuğun cesedi başka ülkede bulundu

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Bakıcı faciası! Belçika’da aranan çocuğun cesedi başka ülkede bulundu

Belçika’da kayıp olduğu ihbarı verilen 4 yaşındaki erkek çocuğunun cesedi. Hollanda’da bulundu. Zanlı bakıcı Dave De Kock, cansız bedeninin bulunduğu bölgeye 120 kilometre mesafede emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Belçika'da geçen hafta kaybolan dört yaşındaki Dean Verberckmoes'un cesedi Hollanda'nın Zeeland bölgesindeki Neeltje Jans Adası'nda bulundu. Hollanda emniyeti tarafından yapılan açıklamada, çocuğun 34 yaşındaki bakıcısı Dave De Kock'un ise cansız bedeninin bulunduğu bölgenin hemen hemen 120 kilometre kuzeydoğusundaki Meerkerk kasabasında yakalandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.

SINIR DIŞI ŞÜPHESİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Küçük çocuğun ailesi bakıcının Dean'i eve bırakmaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş ve geniş çaplı arama başlatılmıştı. Belçikalı yetkililer, bakıcı ve çocuğun sınırı geçmiş olmasından şüphelenildiği gerekçesiyle Hollanda'da arama çalışması yapılmasını talep etmiş ve güvenlik güçleri harekete geçmişti. Kock ve Dean son olarak Çarşamba günü Belçika'nın Sint Niklaas kentinde görülmüştü.

Dean'in annesi Elke Verberckmoes daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dave De Kock'un iki çocuğuna da düzenli olarak baktığını ve çocukların bakıcılarıyla iyi vakit geçirdiklerini ifade etmişti.

BAKICININ İLK ÇOCUK CİNAYETİ DEĞİL
Belçikalı savcılar, Dave De Kock'un daha önce 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Aralık 2018'de cezasının sona erdiğini açıklamıştı.

"BİLSEYDİM, ÇOCUKLARIM KONUSUNDA ONA ASLA GÜVENMEZDİM"

Anne Verberckmoes Belçika basınına yaptığı açıklamada, Dave De Kock'un hapis cezası aldığını ancak suçunu bilmediğini söyledi. Verberckmoes, "Başka bir çocuğun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bilmiyordum. Suçlu olduğunu ve hapiste olduğunu biliyordum ama nedenini bilmiyordum. Bana bunu söylemedi. Sadece masum olduğunu söyledi. Ona güvenmiştim. Bir şeyler sakladığı hissine hiç kapılmadım. Tüm bunları ancak arama başlatıldıktan sonra öğrendim. Sonra aniden geçmişi hakkında yazılar gönderildi. Şok olmuştum. Bunu bilseydim, çocuklarım konusunda ona asla güvenmezdim" dedi.

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