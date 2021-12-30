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Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

Sapık hasta bakıcı Türkiye'nin gündemine oturdu. İddialara göre; İstanbul'da koranavirüs olan bir kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sapık erkek hasta bakıcı N.Ö. da kadına cinsel istismarda bulundu. 9 sene hapis cezası alan zanlının ifadesi ise pes kan dondurdu. İşte son dakika haberinin dehşete düşüren ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:19
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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

Türkiye'nin gündeminde oturan iğrenç olay geçen Mayıs ayında, İstanbul Zeytinburnu'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaşandı.

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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

İddialara göre 22 yaşındaki koranavirüs hastası Z.A. yoğun bakım servisinde tedavi olurken, aynı serviste görevli hasta bakıcı N.Ö. (56)'nün cinsel saldırısına maruz kaldı.

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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

15 YIL HAPİS CEZASI

Sanık hakkında kamu davası açıldı. Hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen hasta bakıcı için mahkeme kararını verdi.

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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

Bakırköy 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık avukatı "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca 'iyi bir insan' ifadesini kullanmıştır.

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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

"İNSAN TAHLİLİ YAPMIYORUZ"

Bunun üzerine Mahkeme başkanı sanık avukatına "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" diyerek cevap verdi.