Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm

Sapık hasta bakıcı Türkiye'nin gündemine oturdu. İddialara göre; İstanbul'da koranavirüs olan bir kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sapık erkek hasta bakıcı N.Ö. da kadına cinsel istismarda bulundu. 9 sene hapis cezası alan zanlının ifadesi ise pes kan dondurdu. İşte son dakika haberinin dehşete düşüren ayrıntıları…