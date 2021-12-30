30 Aralık 2021, Perşembe
Türkiye'nin gündemine oturan olay! Yoğun bakımdaki kadına hasta bakıcı taciz etti: Gaflete düştüm
Sapık hasta bakıcı Türkiye'nin gündemine oturdu. İddialara göre; İstanbul'da koranavirüs olan bir kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sapık erkek hasta bakıcı N.Ö. da kadına cinsel istismarda bulundu. 9 sene hapis cezası alan zanlının ifadesi ise pes kan dondurdu. İşte son dakika haberinin dehşete düşüren ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:19
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