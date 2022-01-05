Büyükçekmece’de Türkmen bakıcının ölümüne ilişkin görülen davada çarpıcı gelişme: 8 bin TL’lik cihaz için...

8 BİN LİRALIK CİHAZ İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İddianamede, maktulün, sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin TL değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer kadın sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade edilmişti. Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A.'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği dile getirilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri belirtilmişti. Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı belirtilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.