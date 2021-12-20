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İngiltere’de çocuklara şiddetin haddi hesabı yok! Bakıcının şiddeti kamerada

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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İngiltere’de çocuklara şiddetin haddi hesabı yok! Bakıcının şiddeti kamerada

Son zamanlara sürekli çocuk cinayetleriyle anılan İngiltere’de bu defa bakıcı şiddeti  görüntüleri gündeme oturdu. Bir kreşte uygulanan şiddet görüntüleri, ülkede engel olunamaz bir şekilde artan probleme bir defa daha dikkat çekti.

İngiltere'de son dönemde giderek artmaya başlayan çocuğa şiddet olaylarına, bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz aylar boyunca gündemden düşmeyen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un korkunç ölümünün ardından 16 aylık bebek Star Hobson'ın annesinin kız arkadaşı tarafından katledilmesi de büyük yankı uyandırmıştı.

Bilhassa kovid-19 salgını sürecinde gelen ev yasakların, çocuğa şiddet olaylarını arttırdığı ifade edilirken, İngiliz görevlilerin tedbir almada yetersiz kalması da eleştiri oklarını topladı.

BU DEFA VAHŞETİN ADRESİ KREŞ

Çocuğa şiddeti denetlemekte harekete geçmekte başarısız olduğu söylenen otoritelerin denetim eksikliği bu kez bir kreşte yeni bir olaya neden oldu.

İNGİLTERE'Yİ AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜ

İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan kamera görüntüleri, bir kreşte yaşanan şiddeti gözler önüne serdi. Devlet onaylı bir bakımevinde çalışan 36 yaşındaki bakıcının, ağlayan bebeklere uyguladığı şiddet ülkeyi bir kez daha ayağa kaldırdı.

ÇOCUĞU BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAN DONDURDU

Ağlayan çocukların yüzüne oyuncak ayı bastırarak onları boğmaya çalışan bakıcının görüntüleri, izleyenleri şoke etti.

"HOŞLANMIYORSAN AĞLAMAYI KESECEKSİN"

Bebekleri boğmaya çalıştığı o anlarda, "Eğer bundan hoşlanmıyorsan ağlamayı keseceksin" dediği duyulan kadının, başka çocuklara da benzer şekilde davrandığı ortaya çıktı.

Skandal görüntülerin ardından kreşin kapatıldığı duyuruldu.

İngiltere’de bakıcı vahşeti kamerada İNGİLTERE'DE BAKICI VAHŞETİ KAMERADA

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